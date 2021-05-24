39 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+28), Североморске (+2) и Кандалакшском районе (+2).

Более 10 млн человек в России уже полностью прошли вакцинацию от коронавируса, всего сделано 25 млн прививок. Об этом сообщил ТАСС директор Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. По мнению эксперта, Россия сегодня находится на этапе стабилизации ситуации с COVID-19. По общему уровню заболеваемости на 100 тысяч населения страна занимает 72 место в мировой статистике, а по уровню смертности на 100 тысяч населения - 60 место.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Жители страны могут бесплатно привиться одной из трёх зарегистрированных вакцин: «Спутник V», «Эпиваккорона» или «Ковивак».