141 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+57), Оленегорске (+15) и Североморске (+13).

Более 10 тысяч северян привились от COVID-19 в медучреждениях регионального Минздрава и ещё несколько тысяч в Федерального медико-биологического агентства в Мурманской области.

Во всех пунктах предусмотрена запись через портал «Госуслуги» и региональный сайт Министерства здравоохранения.

В связи с высоким спросом запись может быть временно недоступна. Расписание публикуется на 14 дней вперед.