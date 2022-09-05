Более 10 тысяч жителей мурманской области написали «Диктант Победы»

Принять участие в акции можно было на одной из 167 региональных площадок. В Мурманске ответили на вопросы о событиях Великой Отечественной войны и нахимовцы, к которым присоединился командующий Северным флотом.

На то, чтобы ответить на 25 вопросов диктанта, участникам давалось 45 минут. Задания касались истории Великой Отечественной войны, в том числе и в Заполярье.

Впервые международную акцию «Диктант Победы» запустили в 2019 году. С тех пор число участников проекта увеличивается. В первый год участие в диктанте приняли порядка 100 тысяч человек, а в 2021 году его написали уже 1,5 миллиона участников.

Основная цель акции - популяризация среди граждан нашей страны и всего мирового сообщества исторических знаний и повышения интереса к героизму советского народа, победившего во Второй мировой войне.

Что касается самого интеллектуального испытания, то информация о лидерах тестирования будет опубликована в ноябре на сайте диктантпобеды.рф.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Акция набирает обороты. Это интерес со стороны всех тех, кто принимает участие, это необходимо нам!».