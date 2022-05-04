Более 100 человек в центре Североморска приняли участие в традиционной первомайской легкоатлетической эстафете «Ваза Весны»

Спортсмены из воинских частей местного гарнизона, а также семьи военнослужащих, разделившись на 9 команд, должны были пробежать 350 метров от линии старта и вернуться обратно, передав эстафетную палочку следующему игроку.

Наравне с мужчинами в эстафете принимали участие дети и женщины. Всем победителям и призёрам вручили медали, кубки, дипломы и сладкие пироги.