Более 100 спортсменов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, получили награды за развитие спорта в регионе

Иван Мазяркин, председатель областной Федерации универсального боя и почётный тренер, долгие годы вкладывает время и душу в своих учеников и воспитывает настоящих чемпионов. На церемонии среди отличившихся спортсменов региона 12 воспитанников его школы получили благодарственные призы и ценные подарки.

Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя: «Секрет только один, если ты полностью всей душой отдаёшься своей работе, неважно, тренерская сфера или нет. У меня за этот год было 12 полноценных выходных, потому что я всё своё свободное время провожу со своими ребятами и поэтому нужны не только физиологическая и физическая подготовка, но, в том числе и психологическая, и моральная. Надо настраивать их, подбадривать, быть рядом. У них много соблазнов, чтобы отступить от намеченной цели, а моя работа, как тренера, не только прийти в зал, дать свисток, провести тренировку и уйти, но и полностью с ними находится».

Варвара Гусак, ученица Ивана Евгеньевича. Хрупкая маленькая девочка на вид, но воин внутри. Всего за два года занятий универсальным боем она достигла высоких результатов в спортивной карьере и не намерена отступать.

Варвара Гусак, спортсменка: «Решила заняться этим видом спорта, потому что меня очень часто обижали, а мне это надоело. Захотелось самообороны, чтобы не каждый смог обижать. Занимаюсь я второй год и меня очень радуют результаты. Я уже двукратная призёрша всероссийских соревнований».

В торжественной церемонии награждения спортсменов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, приняли участие более 100 человек. Каждый из них внёс весомый вклад в развитие своей сферы в регионе.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Это люди, которые стимулируют наше население заниматься спортом, вести активный образ жизни. Сегодня, можно сказать, у нас почти половина населения ведёт активный спортивный образ жизни, можно говорить, что каждый второй житель региона занимается физической культурой и спортом. Наши спортсмены, их достижения как раз и стимулируют к этому».

Упорные тренировки без выходных и всевозможные ограничения ради одной цели – стать лучшим из лучших. У многих спортсменов есть работа и семейная жизнь, но на занятия всё равно находится время.

Евгения Пороскун, спортсменка: «Занимаюсь я шесть раз в неделю. Это физическая подготовка и техническая. У меня двое детей, муж, полноценная семья. Дети также занимаются универсальным боем, поэтому я большое время провожу в зале. Я ещё являюсь тренером по универсальному бою, поэтому я сначала тренируюсь днём, потом тренирую детей, потом занимаюсь со своими детьми. Весь досуг у нас - это спорт».

Все спортсмены и тренеры, участники встречи получили благодарственные письма и памятные подарки.