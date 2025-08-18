Более 100 точек с бесплатным Wi-Fi в Мурманской области собраны на специальной странице портала правительства

При отсутствии мобильного интернета северяне могут выбрать ближайший из 105 адресов на интерактивной карте.

Точки подключения расположены в библиотеках, торговых центрах, банках и других общественных местах. На карте отображается и график работы этих мест.

В отделениях МФЦ, в том числе в Центрах цифровых компетенций, оборудованы специальные рабочие места для заявителей. Благодаря им населению доступен ряд федеральных сервисов.

Чтобы воспользоваться компьютером в отделении необходимо обратиться к администратору. Кстати, в Министерстве цифрового развития региона подчеркивают, что интерактивная карта будет обновляться по мере актуализации и появления новых точек.