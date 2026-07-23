Более 100 тысяч работающих жителей Мурманской области уже перевели на электронные трудовые книжки

Электронные трудовые книжки успешно заменяют бумажный аналог, минимизируя риск потери информации или совершения ошибок при заполнении документов кадровыми службами.

Электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений, которые учитываются в бумажном документе. И в отличие от бумажной версии, цифровая запись не может потеряться, а данные надёжно хранятся в распределенных системах Социального фонда.

Работникам, выбравшим электронный формат, работодатель выдаёт бумажную трудовую книжку на руки. Предварительно в неё вносят отметку о сделанном выборе. Документ имеет прежнюю юридическую силу и подлежит обязательному хранению. Он служит главным подтверждением стажа, накопленного до 2020 года.

Светлана Молчун, заместитель начальника Управления персонифицированного учёта и АСВ Отделения СФР по Мурманской области: «У граждан, которые только начинают трудовую деятельность, сведения о кадровых изменениях формируются исключительно в электронном формате. Данное правило распространяется и на подростков, которые устраиваются на работу во время летних каникул. Традиционный бумажный документ им не заводится — рабочая биография с первого дня фиксируется только в электронном виде».