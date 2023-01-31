Журналисты телередакции «Арктик-ТВ» посетили одну из крупнейших спортивных школ Мурманска, которая открылась на новом месте.

Более 1000 квадратных метров для занятий спортом! Так сейчас выглядит детско-юношеская спортивная школа единоборств №19, которая переехала в 2022 году в новое помещение на Кольском проспекте.

Марина Большухина, директор ДЮСШ №19 г. Мурманска6 «У нас пять залов отлично оснащены специальным покрытием для единоборств, залы карате специальным покрытием, зал самбо оснащён специальным олимпийским ковром. Дзюдо - татами, рукопашный бой. Отличные условия в нашей школе».

В школе восемь видов спорта осваивают почти 1000 человек, а тренируют их опытные и титулованные специалисты.

Марина Большухина, директор ДЮСШ №19 г. Мурманска: «У нас самый большой тренерский состав и самая большая спортивная школа в Мурманске. У нас 22 человека тренеров, из них больше половины тренеры высшей категории. У нас есть тренеры - мастера спорта, мастера международного класса и чемпионы, призёры мира. Этим не каждая школа может похвастаться».

Оценила работу учреждения на новом месте заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Мы действительно очень рады тому, что 19 спортивная школа имеет своё собственное помещение. До 2022 года они находились в арендных помещениях в образовательных учреждениях. Наконец-то мы получили просторное помещение площадью порядка 1100 квадратных метров. Здесь имеется пять спортивных залов, три больших спортивных зала, малый зал и тренажёрный зал. Созданы все условия для того, чтобы ребята занимались в этой спортивной школе».

В связи с новосельем и повышением уровня комфорта растёт и число желающих заниматься единоборствами, уже сейчас учеников записывают в очередь на будущий год.