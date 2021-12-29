Более 11 тонн макулатуры собрали в Мурманской области в рамках акции #БумБатл

Проект в регионе стартовал пятого декабря, а завершился 20 числа. Его цель – формирование экологической культуры у подрастающего поколения.

В этом году в акции приняли активное участие не только органы власти, учреждения, организации Мурманской области, а также жители региона через экомодули. Так было собрано без малого 11 тон макулатуры.