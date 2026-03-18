Более 110 спортсменов приняли участие в Чемпионате Военно-морского флота по хоккею с шайбой, который состоялся в столице Северного флота

Накануне Дня моряка-подводника в Североморск съехались хоккеисты представляющие сборные команды флотов, высших военно-морских учебных заведений и Объединённого учебного центра ВМФ.

По итогам группового этапа в полуфинале сразились четыре команды. А решающий матч за титул чемпиона состоялся в Мурманске на льду Ледового дворца. В захватывающей и упорной борьбе, сборная команда Северного флота одержала победу над сборной Объединенного учебного центра Военно-морского флота.

Соперники на протяжении всего матча выбрали тактику атакующего хоккея, но команде Северного флота удалось получить преимущество в счёте и удержать его до конца матча, тем самым обеспечив себе чемпионство.

За третье место в чемпионате ВМФ боролись сборные Тихоокеанского и Черноморского флотов. Команда Тихоокеанского флота с первых минут матча взяла инициативу в свои руки и, показав отличную игру, победила со счётом 12:1.