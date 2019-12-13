Более 12 часов классической и джазовой музыки

В городе-подводников прошёл 17-й открытый музыкальный конкурс имени Магомета Гаджиева.

Друзья саксофониста Фёдора Мартынова вульгарным звукам джазового инструмента предпочитают душевные гитарные переборы и аккорды песен Виктора Цоя. Впрочем, увлечение молодого человека не осуждают и даже поддерживают, ведь несмотря на сложности в освоении саксофона, каждое выступление сродни яркому шоу.

«Приходилось сталкиваться с постановкой пальцев, с постановкой амбушюра, и с дыханием, - рассказывает Фёдор Мартынов, саксофонист, музыкальная школа №1, г. Мурманск. - Это же духовой инструмент».

Однако не только мальчишки выбирают столь сложный инструмент. Екатерину Маркову предупредили сразу – дыхание придётся разрабатывать, увеличивая объём лёгких. Поэтому девушка регулярно стала посещать бассейн и между разновидностями саксофона выбрала наиболее доступный для освоения – альт.

«Саксафон-сопрано – самый маленький, альт – чуть побольше и на нём играть сложнее, - делится своим опытом Екатерина Маркова, саксофонистка, музыкальная школа №1, г. Мурманск. - Они отличаются размером и тембром звучания. Мне нравится исполнение, нравится звучание. Тяжело играть на нём, но интересно слушать и смотреть со стороны».

Флейта - более привычный слушателям инструмент. Его нежное звучание как нельзя лучше соответствует образу хрупких исполнительниц. Так при поступлении в музыкальную школу решила и Юлия. «Я с детства маму просила, чтобы она записывала меня на флейту, потому что я уже даже воображала как буду играть на ней», - поделилась своими воспоминаниями Юлия Булавкина, флейтистка, музыкальная школа №5, г. Мурманск.

Два дня конкурсных прослушиваний более чем 50 талантливых участников из разных музыкальных школ региона ждало жюри фестиваля имени Магомета Гаджиева. В первый день итоги подвели для музыкантов струнных, народных и духовых инструментов. Во второй день выученные произведения исполняли пианисты.

«В этом году нам посчастливилось получить грантовую поддержку Министерства молодёжной политики Мурманской области в размере 100 тысяч рублей на проект «Память поколений», - поделилась успехами Ирина Самылова, заместитель директора по учебной работе Детской школы искусств, г. Гаджиево. - Наш традиционный конкурс мы решили немного расширить: сейчас у нас дети уехали на экскурсию в 24-ю дивизию в музей боевой славы, также мы сотрудничаем с оркестром, с военным оркестром гаджиевского гарнизона».

Главный критерий оценки, конечно, общее исполнение, однако, есть ещё ряд особенностей, на которые обращают внимание эксперты. «У струнников – это чистота интонации. Струнный инструмент – и мы этим занимаемся в классах всю свою жизнь. Мы чистим интонацию, поэтому это очень важно», - рассказала Людмила Загребельная, председатель предметно-цикловой комиссии оркестрового отделения Мурманского колледжа искусств, член судейской коллегии конкурса.

Андрей Крупский, преподаватель оркестрового отделения Мурманского колледжа искусств, член судейской коллегии конкурса, отмечает: «В первую очередь - это качество звука, правильность постановки, это музыкальная сторона. Он может ошибаться, неправильно с интонировать, но музыкальное исполнение дорогого стоит. Всё дело наживное – и техника, и быстрая игра, но если нет качества звука, он вряд ли будет музыкантом».

Поддержка Министерства молодёжной политики области, местного Совета депутатов и спонсоров конкурса позволили наградить максимальное число юных дарований. Призёров и победителей отметили сертификатами и кубками.