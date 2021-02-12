Более 12 тысяч северян привились от COVID-19. А врачей поддержат компенсациями за санаторно-курортное лечение

Из них около 2 тысяч полностью завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки с временным интервалом 21 день.

Записаться на прививку от CoVID-19 можно с помощью цифровых сервисов - портала «Госуслуги» и сайта Министерства здравоохранения Мурманской области.

В регионе на базе 12 медицинских учреждений Министерства здравоохранения оборудовано 23 прививочных пункта. Они распределены по всему региону, и в каждом из них предусмотрена запись онлайн.

Минздрав региона рассказал об условиях компенсации путёвок медработникам, перенёсшим CoVID-19

Правительство Мурманской области приняло постановление о компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение сотрудникам региональных учреждений здравоохранения, которые перенесли коронавирус, заразившись им на работе. Ввести такую меру поддержки предложил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он поручил правительству подготовить соответствующие нормативно-правовые акты. Согласно документу, медикам компенсируют санаторно-курортное лечение в России суммой до 50 тысяч рублей. Для получения средств работнику нужно обратиться к работодателю и предоставить пакет документов. Компенсация путевок будет однократной.