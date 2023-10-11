Более 135 тысяч жителей Мурманской области уже вакцинировались против сезонного гриппа, из них 38 тысяч – дети

Всего в этом эпидсезон в регионе планируется привить против гриппа 384581 жителя. В настоящее время выполнено 35% от плана.

Врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию детям; беременным женщинам; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом. Сделать прививку так же следует людям старше 55 лет, студентам, медицинским работникам и работникам системы образования.

Пройти бесплатную вакцинацию можно в своей поликлинике. Кроме того, в Мурманске работают выездные прививочные пункты – в ТЦ «Мурманск Молл» на просп. Ленина, 32 и ТРК «Плазма» - на ул. Рогозерская, 4.

Сделать там прививку можно без предварительной записи каждую субботу и воскресенье - с 12.00 до 18.00.