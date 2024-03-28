Более 15 тысяч северян приняли участие в губернаторском проекте «Витаминизация»

Скрининговый проект стартовал два месяца назад. Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области подвел предварительные итоги программы, а также ответил на вопросы зрителей во время прямой трансляции в Центре управления регионом.

Основная задача проекта «Витаминизация» – дать возможность жителям региона узнать концентрацию витамина D в крови, и в случае, если результат будет ниже нормы, получить бесплатный препарат для коррекции.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Сейчас у нас действует 22 пункта витаминизации. На втором этапе проекта к Мурманску присоединились ещё 10 крупных городов области. На третьем этапе проекта они начали действовать в ЗАТО и отдаленных населённых пунктах».

Дефицит этого витамина влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также вызывает обострение многих хронических заболеваний. Проект позволит выявить группы пациентов с выраженным дефицитом, которые будут дообследоваться и наблюдаться в поликлинике по месту жительства; а также сформировать привычку прохождения профилактических обследований».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «За два прошедших месяца работы тестирование прошли более 15 тысяч жителей области. Эта цифра уже позволяет делать первые выводы. Порядка 50% участников – жители региона от 20 до 55 лет, 80% тестируемых имели уровень витамина D в крови ниже нормы».

Принять участие в программе «Витаминизация» жители Мурманской области смогут до конца текущего года. Записывают на скрининг как в порядке живой очереди, так и через единый контакт-центр. В городе-герое об услуге можно договориться по номеру телефона 568-180.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения

Ажиотаж, который был в начале работы программы, уже спал. Очередей на диагностику нет, подчеркнул министр здравоохранения Мурманской области.