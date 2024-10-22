Более 150 участников студенческих отрядов Мурманской области подвели итоги летней работы

Церемония закрытия летнего трудового сезона прошла в формате концерта на сцене Центра современного искусства. Во время мероприятия также наградили лучших.

С мая по сентябрь 2024 года ребята трудились по четырём направлениям деятельности. Студенческие отряды проводников «Арктика» и «Аляска», трудоустроенные в РЖД, выполняли рейсы по России, работая в составах поездных бригад. 20 человек также были отобраны для работы на заграничном направлении в сторону Абхазии.

Студенческие педагогические отряды проявили себя в качестве вожатых детских оздоровительных лагерей в составе всероссийских педагогических проектов «Дельфин.ру», «Гагарин», «Смена», Орлёнок, работали в Республике Крым и Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Участники студенческих строительных отрядов в качестве места трудоустройства в этом году выбрали Ямало-Ненецкий автономный округ, они работали на студенческой стройке «Борей» вместе с обручающимися других регионов России.

Студенческий сервисный отряд отработал лето в «Cosmos Murmansk Hotel». Шесть из 99 ребят были трудоустроены в штат принимающей организации.