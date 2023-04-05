Более 17 тысяч россиян подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»: северян приглашают присоединиться

Принять участие во Всероссийском конкурсе могут все желающие в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом от 2 лет.

Заявки принимаются до 14 мая на сайте конкурса лидерыроссии.рф.

Претендентов на победу ждут интересные задания и полезные знакомства. Участники получат возможность получить образовательный грант – миллион рублей; поработать с наставником из числа лидеров бизнеса или госуправления; войти в сообщество лучших управленцев России; стать участником программы развития кадрового управленческого резерва.

В рамках первого – дистанционного этапа - с мая по июль конкурсанты пройдут ряд тестов и получат рекомендации по развитию компетенций. В новом сезоне добавлен также региональный этап. В сентябре стартуют окружные финалы. Суперфинал и объявление победителей запланированы в 2024 году.