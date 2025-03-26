Более 2 тысяч спортсменов примут участие в 51-м Мурманском лыжном марафоне

29 и 30 марта в Долине Уюта состоится лыжный марафон. В программе гонки на 25 и 50 километров.

Насколько лыжникам легко удастся пройти дистанцию зависит не только от физической формы спортсменов и погодных условий, но и от самой трассы. Первый этап подготовки которой начался ещё в декабре.

Александр Изотов, заместитель директора Центра спортивной подготовки г. Мурманска: «Сначала надо откатать снегоходами весь имеющийся пухляк. Трасса - это непрофилированный участок леса, с неровным рельефом. Несмотря на наличие оттепелей, зима была снежная, поэтому трасса получилась прекрасная».

Вторым этапом, на устоявшийся лёд выходит тяжёлая техника – ратраки. На прохождение машиной одного круга уходит порядка 4 часов. Работают специалисты ежедневно в вечернее время, когда меньше шансов встретиться с лыжниками, а главное, снег за ночь смёрзнется, трасса будет качественной и быстрой.

Дмитрий Осипов, водитель ратрака: «Функционал большой - надо подобрать давление, заглубление, поработать отвалом, на все требуется время. Машина идёт достаточно хорошо, нужно просто подобрать скорость и всё».

Участки маршрута сложные: тяжёлые подъёмы и резкие спуски. Соревноваться в таких условиях спортсменам будет интересно, отмечают организаторы. А уровень подготовки марафона заполярные участники и гости из других городов уже успели оценить во время тренировок.

Юрий Дайнеко, участник марафона: «Я катаюсь не первый день, надеюсь, что погода нас поддержит и будет также красиво, как сегодня».

Мурманский лыжный марафон считается одним из главных событий Праздника Севера.