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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.24 19:30

Более 20 автобусов передали в образовательные учреждения региона

Все они были закуплены за счёт регионального и федерального бюджетов.

Губернатор передал ключи от новых автобусов для перевозки детей главам муниципалитетов. Транспортные средства, всего 21, поступят в распоряжение учреждений образования Кандалакшского, Кольского, Терского, Ловозерского районов, Ковдорского округа, Мончегорска, Оленегорска, Североморска, Полярных Зорь и Мурманска.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Кто-то ездит в муниципалитетах до своих образовательных учреждениях, кто-то использует эти автобусы, чтобы поехать на соревнования или другие мероприятия. Безопасно, тепло, комфортно, уютно – это очень важно».

Почти все муниципалитеты Мурманской области отправили заявки на новый транспорт. Например, Оленегорские учреждения получили 4 новых автобуса.

Сергей Пашинский, глава муниципального округа город Оленегорск: «У нас теперь есть два автобуса с вещевыми ящиками, поэтому мы сможем спортсменов наших перевозить, а в ящиках мы можем разместить спортивный инвентарь. Это тоже очень востребовано. До этого у нас такой возможности не было и приходилось дополнительный транспорт нам задействовать. Ну, и сиденья. Мы в этот раз немножко пересмотрели, заказали побольше сиденья. До этого у нас были маленькие - под детей, но как выяснилось, детям не очень комфортно в миниатюрных сиденьях».

Все автобусы только российского производства. В них от 15 до 32 мест, оборудованы тахографом, аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС», маячками жёлтого или оранжевого цвета и отвечают современным требованиям перевозки.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Заявки составлены ещё на ближайшие три года, так как необходимо заменить тот транспорт, который уже имеет срок эксплуатации более пяти лет. Если говорить в целом, то мы полностью удовлетворяем заявки, которые у нас есть от муниципальных образований».

Всего с 2019 года в образовательные учреждения региона поступило 78 новых автобусов, а будет 99. Новый транспорт закупили на средства из регионального и федерального бюджетов.

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