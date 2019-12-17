Более 20 Снегурочек пришли на открытие городской ёлки в Полярном

Не только в столице Заполярья засверкала яркими огнями зелёная красавица. Во всех городах Мурманской области, включая и ЗАТО Александровск, прошли массовые гуляния в честь открытия городских ёлок.

На площади Двух капитанов в Полярном тоже зажгли иллюминацию на новогодней красавице. Помимо творческих коллективов пред зрителями прошёл парад Снегурочек - такое событие Центр культуры «Север» организовал впервые.

Более 20 внучек Дедушки Мороза из Полярного, Снежногорска и Гаджиево продемонстрировали свои наряды. Самой юной Снегурочке едва исполнился годик.

Специальными дипломами были отмечены участницы шоу: «Блистательная элегантность», «Застывшая юность», «Щедрая душа». Но самой яркой и красивой Снегурочкой наступающего года стала Варвара Сахарова.

Анна Жабко и Светлана Пестовская, методисты Центра культуры «Север», г. Полярный: «Сегодня специально для наших жителей был организован конкурс Снегурочек. В нём приняли участие 23 человека и даже одна собака. В конкурсе победила девочка четырёх лет. Для участия в конкурсе надо было подготовить костюм и, конечно, хорошее праздничное настроение».