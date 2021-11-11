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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.21 19:30

Более 20 судов либо застряли, либо испытывают сложности с прохождением морского льда на Северном морском пути

Как сообщают «Морские вести России», судя по ледовым картам, значительная часть моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря покрыта морским льдом. Сложные навигационные условия сложились несмотря на необычайно тёплую октябрьскую погоду.

В числе судов, находящихся сейчас в восточном секторе Северного морского пути, есть нефтеналивные танкеры и сухогрузы. Среди последних – три судна, перевозящих железную руду из Канады в Китай, два судна с железной рудой из Мурманска.

Может случиться так, что часть находящихся здесь судов нарушит российские правила судоходства. У большинства из них нет разрешения на плавание в толстых морских льдах без ледокольного сопровождения. К тому же, как минимум одно судно вот-вот превысит разрешенное время пребывания на СМП.

Сегодня на обширной акватории работает только один атомный ледокол. Тем временем самый новый и мощный российский ледокол «Арктика» всё ещё стоит в Санкт-Петербурге на ремонте. «Ямал» и «50 лет Победы» пришвартованы в Мурманске.

Сложная ледовая обстановка на СМП вызывает тревогу, поскольку к зиме 2023−2024 годов грузовая навигация по маршруту должна стать круглогодичной, а к 2030 году планируется увеличить объёмы перевозки грузов до 150 млн тонн в год.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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