Более 20 тонн гуманитарной помощи отправлено военно-транспортной авиацией из Кольского Заполярья на Донбасс

С аэродрома Северного флота Североморск-1 с гуманитарной помощью для жителей Донбасса и Украины отправлен первый самолёт Ил-76 ВКС России. На него было загружено более 20 тонн продовольствия: крупы, сахар, консервы и другие продукты длительного хранения, собранные жителями Мурманской области.

Всего в Кольском Заполярье собрано уже несколько сотен тонн гуманитарной помощи. Часть её передано на склад в Мурманске для отправки к месту назначения автомобильным транспортом.

Тем временем в Харьковской области военнослужащие Вооружённых сил России приступили к раздаче продуктов гражданскому населению. Часть гуманитарной помощи передано в областную психиатрическую больницу.