Более 20 тысяч зрителей присоединились к онлайн-акции «Ночь искусств» на площадках учреждений культуры региона

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств» состоялась 3 ноября. Учреждения культуры Мурманской области организовали для жителей региона десятки тематических онлайн-мероприятий, которые посмотрели больше 20 тысяч зрителей. Главными темами акции стали «Искусство объединяет», День народного единства, 75-летие Великой Победы и 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Организаторы отметили, что на протяжении всего времени трансляции подписчики поддерживали обратную связь.