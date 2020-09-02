Более 20% жителей Мурманской области имеют популяционный иммунитет к CоVID-19

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во время исследования в 11 из 26 регионов России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%. Кроме Мурманской области в список вошли Калининград, Амурская область, Татарстан, Астраханская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Москва.

Коллективный иммунитет выше у дошкольников и детей 7-13 лет.

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в 8 регионах страны превысил 25%. Кроме того, глава государства отметил, что индивидуализм и нежелание считаться с интересами общества приводят к новым вспышкам коронавируса в некоторых странах, в то время как в России - один из самых низких показателей смертности из-за инфекции.