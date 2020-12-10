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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.20 19:30

Более 2000 дел рассмотрено в этом году районным судом Полярного

В числе рядовых случаев, которыми стали нарушения предписаний правительства о ношении масок, есть и, например, непредумышленные убийства.

К чему приводят пьяные конфликты, не понаслышке знают прокуроры, адвокаты и судейская коллегия. Например, в Александровске вынесен приговор двум жителям Полярного, которые во время пьяного спора, избили третьего собутыльника. От травм потерпевший скончался. В процессе следствия подозреваемые отрицали вину, скидывая ответственность друг на друга. Суд вынес им приговор в виде лишения свободы на 9 и 9,5 лет. Этот случай нерядовой, а вот по более ординарным делам, еженедельно рассматриваются десятки протоколов, например, о несоблюдении предписанных региональным правительством правил.

Елена Маслова, помощник председателя Полярного районного суда Мурманской области: «В течение 2020 года в суд на рассмотрение поступило около 200 административных протоколов в отношении жителей ЗАТО Александровск за невыполнение ими правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

На сегодняшний день жители Александрвоска проштрафились на более чем 105 тысяч рублей. Но многих не наказывают рублем, выносят предупреждения. На текущий момент в районном суде рассмотрено более 1050 гражданских дел, из которых основную массу споров составляют жилищные и семейные. Уголовных дел - 80, в основном, это кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Елена Маслова, помощник председателя Полярного районного суда Мурманской области: «С 2020 года районные суды рассматривают теперь споры о взыскании алиментов, но только в том случае, если в деле кроме взыскателя и должника участвует ещё и третье лицо, им может быть, к примеру, прежний супруг, в отношении которого должник также имеет алиментные обязательства».

Также имеются новшества в отношении гражданских дел. Теперь, если ответчик по делу до принятия судом решения признал исковые требования в полном объёме, то с него в пользу истца взыскивается только 30 процентов государственной пошлины, а остальные 70 истцу возвращаются из бюджета.

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