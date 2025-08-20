Более 21000 жителей Мурманской области ухаживают за северянами старше 80 лет или с 1-й группой инвалидности

Все они получают надбавку.

Ранее, чтобы северяне получали компенсацию по уходу за пожилыми людьми или людьми с 1-й группой инвалидностью, обязательным условием было личное заявление пенсионера.

Теперь это ограничение снято и обращаться в Социальный фонд больше не требуется. Такая выплата перечисляется вместе с пенсией и подлежит ежегодной индексации, а в Мурманской области она увеличивается ещё и на районный коэффициент.