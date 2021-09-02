Более 22 тысяч анкет жителей Мурманской области собрали в рамках Стратегии «На Севере – жить!»

Такой широкий опрос был сделан, чтобы учесть мнение как можно большего числа людей при актуализации стратегии.

Все собранные анкеты прошли анализ и систематизацию, чтобы было проще найти возможность для воплощения идей жителей Заполярья.

Многие пожелания северян касались сферы ЖКХ. Так, в частности, северяне говорят о необходимости снизить стоимость коммунальных услуг и модернизовать системы энергообеспечения. Волнует людей и вопрос косметических ремонтов в подъездах.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманскэнергосбыт»: «Очень хотят жители ремонтов в подъездах. Подъезды выпали из внимания Фонда капремонта, а управляющие компании неохотно идут на такое, ведь это затратная часть».

Некоторые жители региона отмечали в анкетах проблему оплаты услуг ЖКХ, не всем понятен вопрос с банковской комиссией.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманскэнергосбыт»: «Комиссия за услуги ЖКХ была всегда, просто она лежала на плечах ресурсоснабжающих предприятий. Так как ресурсоснабжающим предприятиям запретили нести эти затраты, то с ноября прошлого года сумма комиссии легла на плечи собственников. Через ГИС ЖКХ можно оплатить без комиссии и по карте «Почта банка», так же ряд других банков предоставляет услуги по оплате без комиссии».

Напомним, что Стратегия «На Севере жить» была сформирована и принята в 2019 году на основании предложений северян и далее детализировалась до плана конкретных действий, которые сейчас реализуются по созданному графику. Однако возросший уровень доходов в бюджете позволяет финансировать дополнительные направления и работы. Собранные во время опросов пожелания северян по актуализации стратегии будут рассмотрены в сентябре на координационном совете с участием губернатора региона Андрея Чибиса.