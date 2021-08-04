Более 2,5 миллиарда рублей поступят на счёт акционерного общества «Мурманэнергосбыт»

Редакция «Арктик-ТВ» попросила генерального директора АО «Мурманэнергосбыт» Аллу Истомину прокомментировать ход подготовки к новому отопительному сезону, который традиционно ведётся летом.

Напомним, цена на мазут в этом году выросла практически в два раза. Поэтому процесс формирования запасов вызывал некоторые опасения. Впрочем, они фактически исчезли после внесения поправок в главный финансовый документ региона.

Напомним, накануне депутаты областной Думы изменили бюджетную верстку. Увеличившаяся статья доходов позволила выделить энергетикам АО «МЭС» более 2,5 миллиарда рублей, которые предприятие потратит на подготовку к отопительному сезону.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Стратегическая задача ухода от мазутозависимости остаётся актуальной для области, к 1 октября мы должны сформировать необходимый запас топлива, в том числе и запас мазута».