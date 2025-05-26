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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.25 19:30

Более 2,5 тысячи мурманских школьников отметили свой последний звонок на площади морвокзала

В Заполярье состоялись торжественные линейки, шествия, флешмобы и другие мероприятия для более чем 10,5 тысячи выпускников из 153 школ. Самые большой праздник состоялось на территории морвокзала в Мурманске, куда пришли 2,5 тысячи ребят.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Ребята сейчас стоят перед выбором, некоторые уже этот выбор сделали, кем быть дальше в жизни, чем заниматься, как себя реализовать. Наша задача, чтобы все, кто хочет развиваться Арктику, остались учиться в Мурманской области, для этого у нас есть все возможности. Мы очень активно развиваем Мурманский арктический университет, открываем новые направления, которые востребованы нашими работодателями, привлекаем работодателей в качестве наставников».

Одним из покорителей Арктики мечтает стать и Елисей Трепет. Его привлекает развитие Северного морского пути.

Елисей Трепет, выпускник 11 класса Гимназии №6  г. Мурманска: «Я буду работать в морской отрасли, моряком. Мурманск - это город-порт. Это располагает к этой сфере, плюс, у меня тоже класс профильный. Мы уже немного разбираемся в некоторых азах, так что я думаю связать пока свою жизнь с этим, а потом посмотрим, что будет».

На морвокзале организовали профориентационные площадки и ярмарки, где можно было узнать о той или иной специальности тем, кто ещё не определился с выбором. Но и это не последняя возможность, чтобы определиться, 14 июня МАУ проведёт День открытых дверей, куда могут прийти не только выпускники 11-х классов, но и 9-классники.

Владислав Бенкиевский, выпускник 9 «В» класса Гимназии №6  г. Мурманска: «Я очень счастлив, что я девять лет уже отучился. Ещё два года и я попадаю в высшее учебное заведение, потом во взрослую жизнь».

Впрочем, некоторые ребята ещё со школьной скамьи знают, кем хотят стать, ведь им подают пример их педагоги, которые воспитали и ещё воспитают не одно поколение.

Ирина Завилейская, выпускница 9-го класса: «Собираюсь на учителя, а потом уже в институт - на учителя по русскому».

– Почему ты выбрала именно эту профессию?

– Примером послужил учитель по русскому языку. Он довольно хороший преподаватель. Он и обучает тоже хорошо, владеет языком довольно хорошо.

– Ты хочешь стать таким же педагогом?

– Да, потому что хотелось бы, чтобы на меня тоже ориентировались.

Ребята-медалисты и набравшие от 250 баллов на ЕГЭ, если они решат получить образование в МАУ, получат 100 тысяч рублей при переводе на второй курс. Также с этого года лучшие студенты университета получают губернаторскую стипендию 15 тысяч рублей ежемесячно.

Но не только интересными образовательными программами и мерами поддержки привлекают абитуриентов к поступлению в опорный вуз.

Матвей Абрамов, выпускник 9 «А» класса 10-й гимназии: «Я остаюсь до одиннадцатого класса, а потом сдаю экзамены».

– Какие?

– Информатику, физику.

– Ты тоже любишь на компьютерах играть?

– Нет, я хочу пойти на учёного-физика.

– Почему именно эта профессия тебя привлекает?

– Знаете, я недавно посмотрел фильм «Интерстеллар», меня он очень вдохновил, и я очень заинтересовался наукой. Хочу теперь стать учёным».

Для ребят у морвокзала выступали творческие коллективы, работали различные интерактивные площадки, в том числе VR-путешествие в мир науки, инженерный модуль по основам электроники, квест с физическими задачами от» Движения Первых». Ведь последний звонок – это не только расставание с прошлым, но и торжественный шаг в будущее.

Арсений Евтюхин, участник мероприятия: «Я хочу пожелать дорогим выпускникам успеха, которые выпустились в этом году, они прошли тяжёлый путь: все эти одиннадцать, может быть пока только девять лет, они все были не зря. Школа – это первая армия жизни, можно сказать так. Она учит тебя социализироваться, вливаться в общество, находить подход к самым разным людям и просто становиться добрее».

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