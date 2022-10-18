Более 3 тысяч северян и гостей региона посетили Фестиваль музеев Северо-Запада, который проходил в Кольском Заполярье в четвёртый раз

Впервые за годы проведения мероприятия прошли не только в Мурманске, но и на площадке Историко-краеведческого музея города Кировска. В этом году фестиваль объединил музеи 10 регионов Северо-Запада. Фестивальная программа включала показ лучших музейных практик, а также профессиональную эксперт-сессию.

Последние годы заполярные музеи активно включаются в грантовую деятельность, привлекая десятки миллионов рублей на реализацию смелых проектов. Например, в минувшем году благодаря поддержке программы «Музеи Русского Севера» областной краеведческий музей провёл в Ловозере фестиваль «Сила саамских традиций». Областной художественный музей реализовал просветительский проект «Искусство в знакомом маршруте».

Эксперт-сессия была реализована при поддержке правительства Мурманской области и регионального Министерства культуры.