Более 3 тысяч жителей Мурманской области досрочно получат пенсию в 2025 году
Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, служба в армии по призыву, уход за гражданином с инвалидностью I группы или пожилым человеком старше 80 лет не идут в стаж работы на Крайнем Севере. А вот служба по мобилизации в такой стаж включается, если вы до этого работали на севере.
Также важно знать, что при выходе на пенсию «северный» стаж засчитывается даже в том случае, если он выработан неполностью. Есть и льготники, например, женщины, воспитавшие двоих и более детей, при наличии не менее 12 лет «северного» стажа и 20 лет страхового стажа, могут оформить пенсию уже в возрасте 50 лет.
Уйти на пенсию раньше могут и представители традиционных профессий коренного населения.
За работу на Крайнем Севере положена фиксированная выплата к пенсии, но, если получатель переедет в южные регионы, надбавка может измениться.
Чтобы узнать необходимую информацию северяне могут заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта на портале «Госуслуги».