Более 3 тысяч жителей Мурманской области досрочно получат пенсию в 2025 году

Для того чтобы выйти на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного срока, житель Крайнего Севера должен иметь 15-летний стаж работы в Заполярье, а также страховой стаж: для женщин — 20 лет, для мужчин — 25 лет и пенсионный коэффициент не ниже 30.

Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, служба в армии по призыву, уход за гражданином с инвалидностью I группы или пожилым человеком старше 80 лет не идут в стаж работы на Крайнем Севере. А вот служба по мобилизации в такой стаж включается, если вы до этого работали на севере.

Также важно знать, что при выходе на пенсию «северный» стаж засчитывается даже в том случае, если он выработан неполностью. Есть и льготники, например, женщины, воспитавшие двоих и более детей, при наличии не менее 12 лет «северного» стажа и 20 лет страхового стажа, могут оформить пенсию уже в возрасте 50 лет.

Уйти на пенсию раньше могут и представители традиционных профессий коренного населения.

За работу на Крайнем Севере положена фиксированная выплата к пенсии, но, если получатель переедет в южные регионы, надбавка может измениться.

Чтобы узнать необходимую информацию северяне могут заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта на портале «Госуслуги».