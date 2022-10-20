Более 30 вопросов: в Мурманской области состоялось заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Парламентарии обсудили важные социальные вопросы, общие для всех регионов, состоящих в Ассоциации. Среди них, в том числе, поддержка мобилизованных и их семей.

Старт конференции был дан на площадке возле мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Здесь состоялось возложение цветов в честь 78-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Сохранение исторической памяти всегда было в центре внимания членов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области: «У нас сейчас в нашем Законодательном собрании принимаются акты нормативные о городах-героях, о городах воинской славы, о городах воинской доблести. Очень много восстанавливается исторических мест, связанных с обороной. У нас же вся область практически была фронтом».

Затем - работа на заседании. Открыл встречу губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это принципиально важно, когда парламентарии обмениваются между собой, заксобрания наших соседей по Северо-Западному округу. Это всегда обмен лучшими практиками. Обсуждение тех вопросов, которые есть у коллег в субъектах Федерации и выработка совместных решений. Важно, что нам есть, чем гордиться. Это касается и экономического роста, и тех инвестпроектов, которые мы реализуем. Но самое важное для парламента, для нас, чтобы эти инвестпроекты давали эффекты с точки зрения качества жизни людей».

Работа предстояла непростая. В повестке Парламентской Ассоциации Северо-Запада России более 30 вопросов. Большинство из них относятся к социальной сфере. Например, законодательная инициатива из Вологодской области касалась детей-инвалидов, оставшихся без родителей.

Лариса Кожевина, председатель постоянного комитета Заксобрания Вологодской области по государственно-правовой деятельности: «Одно из наших предложений, чтобы дети-инвалиды, которые потеряли одного или двоих родителей, имели право на две пенсии. Потому что сейчас им приходится выбирать: получать пенсию по инвалидности, либо пенсию по потере кормильца. Мы полагаем, что это ставит их в несправедливое положение, потому что пенсия по инвалидности направлена на возмещение… связана с состоянием здоровья. А пенсия по потере кормильца – это, когда человек лишается одного или обоих родителей».

Ещё один важный вопрос касался выплат пенсионерам силовых ведомств, которые попали под мобилизацию. Фактически, вышло так, что, вернувшись в строй, они на это время потеряли право на пенсионные деньги. И это, считают депутаты, несправедливо.

Андрей Луценко, председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России: «Мы посчитали, что это требует корректировки федерального законодательства. Все 11 регионов проголосовали за то, чтобы соответствующее обращение, обращение в Совет Федерации, в Государственную Думу и в правительство РФ было направлено, чтобы этот вопрос был урегулирован».

Нашли что предложить коллегам и наши депутаты. Представители Мурманской областной Думы выступили с предложением создать альтернативу парламентской конференции Балтийского моря. Это международная организация. Но часть её участников, уверены депутаты, не настроены на конструктивное сотрудничество.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я сегодня предложу максимальным образом участвовать регионам Северо-Запада в работе парламентских конференций в ассоциации стран БРИКС и стран ЕврАзЭС. Мы в рамках тех государств, которые продолжают эффективное взаимодействие с Российской Федерацией не забывали вопросы межпарламентского регионального сотрудничества, поскольку это опять же в интересах наших граждан. А всё, что мы делаем, должно всегда преследовать интересы людей, которые нас избрали и живут на наших территориях».

Также во время заседания участники ПАСЗР выбрали нового председателя. Им стал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Ассоциация для того и создана, чтобы рассматривать все проблемные вопросы, которые есть в каждом регионе. Сегодняшняя конференция прошла, в основном был рассмотрен большой блок социальных вопросов, которые касаются почти каждого субъекта - 11 субъектов наших. Были предложены обращения, инициативы, мы их поддержали. Также и дальше будет наша Ассоциация работать».

Рассмотренные на этой конференции вопросы будут направлены в органы федеральной власти. Депутаты уверены, что, если выступить сообща, решить общие для всех регионов Северо-Запада вопросы будет гораздо легче.