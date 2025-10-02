Более 30 юношей из Мурманской области осенью призовут для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии

Призывники пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных. Ведь для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

Молодых людей не будут направлять в районы проведения специальной военной операции.

Всего из регионов СЗФО в Росгвардию призовут более тысячи граждан. Военнослужащим предстоит выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечивать общественную безопасность.

Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.