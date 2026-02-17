Более 300 человек собрал первый региональный Форум для родителей выпускников Мурманской области

Какую специальность выбрать? В какой учебное заведение лучше поступать? На эти и другие вопросы сегодня смогли получить ответы участники форума.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Сегодня для родителей девятиклассников распахнули свои двери ведущие колледжи региона.

В этом году школы региона выпускают более 8 тысяч девятиклассников. Популярность среднего профессионального образования в регионе растёт. За 10 лет число студентов выросло почти на треть.

Получать рабочие специальности стало престижно и комфортно: обновлена материально-техническая база колледжей, созданы современные мастерские и лаборатории, улучшены условия обучения и проживания студентов. Во всем этом родители смогли убедиться лично.

Виктория Пиксиндеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАУ: «Вопросы звучат разные - от количества бюджетных мест и до направлений программ. Сегодня они смогли ознакомиться с инфраструктурой МАУ. Это позитивное и очень своевременное мероприятие».

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Обычно это проводится во время дней открытых дверей, каждый колледж назначает свой, а здесь - все сразу. Сегодня они были в медицинском колледже на экскурсии».

Регион входит в топ-5 по реализации проекта «Профессионалитет». Каждый второй колледж — в десятке лучших в России по трудоустройству и зарплатам выпускников.

Подготовка кадров ориентирована на стратегические отрасли: почти половина студентов осваивает технические специальности для промышленности, транспорта и строительства.

Елена Тихонова, специалист отдела по подбору персонала СЗФК: «Мы рассказываем родителям, бабушкам, дедушкам и педагогам о том, что наше предприятие является отличным стартом для начала карьеры молодых специалистов в нашей Мурманской области».

В этом году наш регион присоединился к федеральному эксперименту по расширению доступности СПО: девятиклассники, поступающие в колледжи, имеют возможность сдавать ОГЭ только по русскому и математике.

Ирина Неговора, мама выпускника: «Мой сын учиться в 9 классе. Сейчас у нас очень важный и ответственный период – определиться с выбором учебного заведения. На форуме много представителей и информации».

Завра такие же встречи и экскурсии будут организованы для родителей 11-классников, нацеленных на получение высшего образования.

Итогом работы каждого дня форума станет открытый диалог губернатора с семьями выпускников.