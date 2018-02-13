Более 300 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Мурманска работники УДХ с начала зимы

Рабочие предприятия трудятся ежедневно для того, чтобы транспорт даже во время обильных снегопадов свободно двигался по проезжей части.

Около 200 километров дорог очищаются и посыпаются пескосоляной смесью круглостуточно. Вручную убирают и обрабатывают противогололёдными материалами лестницы, остановки и тротуары. Особого внимания требуют улицы в центре города.

- Исторически застройка центра сложилась так, что все крыши имеют скатный профиль, поэтому во время оттепели идёт постоянное намораживание воды на тротуарах около домов, - поясняет Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». – Поэтому нам приходиться приходить сюда с тяжелой техникой, чтобы убирать наледь. А сложность ещё и в том, что уборку можно проводить только днём, что усложняет нашу работу.