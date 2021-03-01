Более 300 военнослужащих и 30 единиц боевой техники приняли участие в учения в районе посёлка Алакуртти

Основная цель учений бойцов отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота - отработка навыков стрельбы. Но гораздо зрелищнее выглядят другие элементы тактических действий. Например, работа разведгруппы.

Для мобильного передвижения в районе границы разведчики используют снегоходы, а в качестве вооружения ножи. С их помощью можно бесшумно обезвредить противника, но в этот раз задача мотосрелков – захватить «языка». Он нужен для того, чтобы подтвердить полученную во время разведки информацию.

В Алакуртти, на полигоне, где сейчас проходят учения, стоят крепкие морозы, но даже в таких условиях тренировки не отменяют. Бойцы экипированы так, что и шесть часов на холоде не чувствуются.

Владислав Есин, командир мотострелкового батальона мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота: «Экипировка у всех военнослужащих тёплая. Несмотря на морозы, вреда здоровью нет. Мы её испытывали до -38. Даже намёков на обморожение не было в этой экипировке».