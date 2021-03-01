С 6 по 14 марта в центре Мурманска развернётся праздничная ярмарка «На Севере – весна!»Ещё 15 маршрутов общественного транспорта Мурманской области отображаются в сервисах «Яндекс»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.21 19:30

Более 300 военнослужащих и 30 единиц боевой техники приняли участие в учения в районе посёлка Алакуртти

Основная цель учений бойцов отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота - отработка навыков стрельбы. Но гораздо зрелищнее выглядят другие элементы тактических действий. Например, работа разведгруппы.

Для мобильного передвижения в районе границы разведчики используют снегоходы, а в качестве вооружения ножи. С их помощью можно бесшумно обезвредить противника, но в этот раз задача мотосрелков – захватить «языка». Он нужен для того, чтобы подтвердить полученную во время разведки информацию.

В Алакуртти, на полигоне, где сейчас проходят учения, стоят крепкие морозы, но даже в таких условиях тренировки не отменяют. Бойцы экипированы так, что и шесть часов на холоде не чувствуются.

Владислав Есин, командир мотострелкового батальона мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота: «Экипировка у всех военнослужащих тёплая. Несмотря на морозы, вреда здоровью нет. Мы её испытывали до -38. Даже намёков на обморожение не было в этой экипировке».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»
Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий.
24.02.21 21:14
Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор
Комментарий к новости:На месте недавней трагедии на озере Канентъявр представители московской медиатусовки проводят рискованные заезды
Андрей
21.02.21 15:09
Это не единственный случай в Мурманске, в образе квартирного мошенника работает Маевский Сергей Васильевич телефон подельника в Мурманске 7 951 295 17 58 квартира по которой они работали с кадастровы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент-9: дело «чёрных» риэлторов»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области снижена ставка льготного микрозайма для женщин-предпринимателей и СМСП моногородов-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 93 копейки, доллар снизился на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение в Варзуге-PRO ЖКХ (18+)Уборка территорий муниципалитетов от снега стала одним из главных вопросов повестки дня оперативного совещания в правительстве области-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство предложило усилить контроль за «безвизовыми» мигрантами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика