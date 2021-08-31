Более 31 миллиона рублей субсидии получит сельскохозяйственное предприятие «Тулома»

Средства выделят из резервного фонда правительства Мурманской области, соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

«Ведение сельского хозяйства на нашей территории – сложный процесс с учётом климатических условий. С учётом перемен в экономическом секторе и сегменте сбыта, очень важно поддерживать наших местных производителей. И, конечно, ключевой момент, чтобы сотрудникам платили зарплату, была погашена налоговая задолженность, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия», – отметил губернатор.

Региональными властями приняты меры, направленные на оздоровление экономической ситуации на предприятии, которые уже способствовали росту выручки, однако, закрытие региональной сети супермаркетов, рост налога на добавленную стоимость и цен на горюче-смазочные материалы стали факторами торможения процесса.

Средства субсидии будут направлены на погашение налоговой задолженности предприятия и стабилизацию ситуации с выплатой заработной платы. Коммерческие задолженности предприятие планирует погасить в ближайшие время с выручки.