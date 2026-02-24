Более 32 тысяч пенсионеров Мурманской области участвуют в проекте «Северное долголетие»

Он создан для тех, кто, выйдя на пенсию, не утратил интерес к активной социальной, культурной и спортивной жизни.

Проект «Северное долголетие», запущенный в регионе с 1 июля прошлого года, включает трудоустройство, обучение на востребованные профессии, консультации по бизнесу и программы физической активности.

В 2025 году впервые в рамках проекта «Работа рядом» трудоустроиться смог 141 пенсионер.

Продолжают появляться досуговые места, например, для обмена опытом между молодёжью и пожилыми людьми в библиотеках создано более 30 пространств «СОПКИ.Без границ». Особое внимание уделяется здоровью, включая диспансеризацию, которую прошли более 80 тысяч человек. Для физической активности старшего поколения действуют программы «Час здоровья», «Бодрое воскресенье» и бесплатные часы в «СОПКИ.СПОРТ».

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Пенсионеры могут бесплатно посещать зал с 12 часов и не реже 4 раз в неделю. Возможно увеличение временных границ по согласованию с муниципалитетом. Время работы и условия публикуются в мессенджерах, в группе соцсети «ВКонтакте». Там же регулярно выходит полезная информация о тренировках, о здоровом образе жизни, питании. За 2025 год с начала реализации проекта «Северное долголетие» почти 1700 человек посетили пространство на бесплатной основе, а с начала этого года уже более 400 человек. Также в проект «Северное долголетие» входят сеансы свободного плавания в муниципальных бассейнах».