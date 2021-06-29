Более 35 лет труда отданы Полярному

В Полярном ветеранам труда Мурманской области вручили удостоверения и нагрудные знаки отличия.

Сейчас Алексей Михайлович работает в энергоснабжающей организации города воинской славы, но свою трудовую деятельность начинал на одном из самых главных предприятий Полярного – на 10-ом судоремонтном заводе. И туда, признаётся ветеран труда, попал не случайно.

Алексей Галкин, ветеран труда, г. Полярный: «Сначала в оборонке, на СРЗ десятом, там же и работал мой отец. Я знаю двух человек на десятом СРЗ, которые были награждены орденами Трудового Красного знамени - это токарь Перцев и Галкин Михаил Алексеевич».

Конечно, до трудовых заслуг отца далеко, признаётся Алексей Галкин, но и на полноценную пенсию мужчина выходить не торопится, а значит, впереди ещё много возможностей.

Примерно в одно время с Алексеем Михайловичем трудовую деятельность в Полярном начала и Елена. Профессия у женщины вкусная – она готовит каши, супы и варит компоты уже не одному поколению дошколят и школьников, трудясь поваром сначала детском саду, а теперь и в Гимназии города Полярного.

Годом ранее Елена Баратенко была отмечена и знаком за «Вклад в развитие Мурманской области». Специалист отмечает, что для неё это действительно приятно и почётно. С 2008 года в области установлено звание «Ветеран труда», за это время нагрудными знаками отмечены более 1100 жителей городов Полярного, Снежногорска и Гаджиева, а также населённого пункта Оленья Губа. Сегодня список пополнился ещё шестью фамилиями трудящихся полярнинцев.

Однако, если в послужном списке у граждан имеются награды в виде почётных грамот губернатора области или Мурманской областной Думы, то звание можно получить на пять лет раньше, то есть женщинам в 30, а мужчинам в 35, соответственно. Конечно, к званию прилагаются и приятные бонусы в виде ежегодной выплаты ко Дню образования области и один раз в два года 50-процентная оплата проезда к месту проведения отдыха и обратно.

Каждый год все выплаты индексируются.