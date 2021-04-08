55 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+40), Североморске (+5) и Кольском районе (+4).

По информации областного оперштаба по борьбе с пандемией, более 35 тысяч жителей Заполярья привились от CoVID-19. На вакцинацию активно записываются через цифровые сервисы: портал «Госуслуги» и региональный портал полармед. Более 9 тысяч человек взяли «номерки» на этих платформах.

Не стоит забывать и про элементарные правила безопасности - маски, социальную дистанцию и гигиену рук, подчеркивают специалисты.