День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.21 19:30
Более 35 тысяч жителей Заполярья привились от CoVID-19
55 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+40), Североморске (+5) и Кольском районе (+4).
По информации областного оперштаба по борьбе с пандемией, более 35 тысяч жителей Заполярья привились от CoVID-19. На вакцинацию активно записываются через цифровые сервисы: портал «Госуслуги» и региональный портал полармед. Более 9 тысяч человек взяли «номерки» на этих платформах.
Не стоит забывать и про элементарные правила безопасности - маски, социальную дистанцию и гигиену рук, подчеркивают специалисты.
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