Более 350 семей Мурманской области направили средства материнского капитала на образование детей

Сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи 26 рублей. Эти средства можно направить на оплату образовательных услуг, оплатить содержание и присмотр за ребёнком в образовательном учреждении, а так же оплатить проживание в общежитии.

Напомним, выплата введена в России в 2007 году. Всего с начала действия программы в Мурманской области более 2,5 тысячи семей направили средства маткапитала на образование детей.