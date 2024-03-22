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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.24 19:30

Более 36 тысяч жителей Мурманской области отдали свои голоса на всероссийском голосовании по выбору новых объектов благоустройства

О реализации в регионе президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» на площадке Центра управления регионом рассказал начальник управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области Олег Шаров.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств, чтобы помочь регионам, сохранив свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2025 году стартовало 15 марта. За первые три дня в регионе свой выбор сделали 36238 человек.

Принять участие в голосовании может любой житель Мурманской области старше 14 лет на сайте 51.gorodsreda.ru. Кроме этого на улицах муниципалитетов и в популярных общественных местах региона продолжают работать волонтёры, готовые ответить на вопросы, касающиеся голосования.

Волонтёр может уточнить у обратившегося номер телефона, чтобы внести информацию в специальное приложение. Для подтверждения участия в голосовании на ваш номер придёт код, который необходимо сообщить добровольцу.

В 2024 году событие проходит в четвертый раз. В Мурманской области участниками голосования, которое продлится до 30 апреля, стали восемь муниципалитетов, от которых заявлено 30 объектов.

Олег Шаров, начальник управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Это территории, которые были отобраны комплексно… Это определение приоритетов».

Проекты, реализованные в рамках данной программы, уже пользуются популярностью у горожан. Например, в Мурманске - парк «Кольский», озеро Среднее, экотропа «Беличий хвост», в Коле – Поморская набережная, в Кандалакше – набережная «Город у Белого моря», в Кировске – сквер «Кукисвумучорр.

Напомним, с 2019 года в Мурманской области благоустроены территории дворов 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств.

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