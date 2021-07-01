Более 4-х тысяч прокатов электросамокатов зарегистрировано с момента открытия в Мурманске

Шеринг пользуется огромной популярностью у северян. В среднем за сутки самокаты берут в аренду больше 140 раз.

С момента открытия в три раза увеличено количество этого современного транспорта для проката. Появились новые зоны парковки, где можно арендовать или оставить технику. Уже определено 8 точек в центральном районе Мурманска.

Особое внимание уделяется безопасности эксплуатации. Напомним, для электросамокатов скорость движения ограничена до 15 километров в час. Также снижена мощность электродвигателя.

Организаторы проката просят северян внимательно ознакомится с правилами пользования техникой в приложении «BikeMe».