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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.07.26 19:30

Более 4 тысяч преступлений зафиксировано в Мурманской области за прошедшее полугодие

Такие данные предоставило региональное УМВД на заседании профильной коллегии под руководством начальника ведомства Алексея Веселовского.

За шесть месяцев на территории Мурманской области зарегистрировано четыре тысячи двести двадцать восемь преступлений, сообщают в региональном УМВД. На первый взгляд, цифра большая, однако, она сократилась на 19%. Тяжких и особо тяжких преступлений тоже стало меньше на 30%, а количество убийств на 60.

Алексей Веселовский, начальник УМВД России по Мурманской области: «По итогам первого полугодия оперативная обстановка остаётся относительно стабильной. Отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений и лиц, совершивших их. После длительной стагнации достигнута определенная активизация работы по линии борьбы с экономической преступностью и, как следствие, отмечается оздоровление экономической ситуации в регионе».

Сотрудники полиции пресекли 110 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято около 15 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здесь вопрос постоянной работы, оперативной работы, следственной работы, работы по обеспечению общественного порядка и, конечно, раскрытия тех преступлений, которые были совершены. Это имеет огромное значение».

Правоохранители за прошедшие полгода провели более 800 лекций для молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма. В том числе благодаря их положительному влиянию, снизилась и подростковая преступность. Грабежей, разбоев и угонов с участием несовершеннолетних вообще не зафиксировано.

Миграционная обстановка в регионе остаётся спокойной. Количество преступлений, совершённых иностранцами, уменьшилось более чем на четверть.

В завершении коллегии руководитель областного УМВД поблагодарил губернатора за помощь в материальном стимулировании сотрудников и оснащении подразделений техникой.

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