Более 400 педагогов из Мурманской области показали свои таланты на творческом конкурсе

Педагогам редко выпадает возможность показать свои творческие таланты. Например, Александр Белый работает учителем физкультуры в 10-й школе Кандалакши, но среди его умений есть и способное удивить … это вокал.

Александр Белый, преподаватель физической культуры СОШ №10 г. Кандалакша: «Я только раскрываю свои таланты, а так, как я думаю, и в пении, и в спорте важна дисциплина, поэтому мы здесь».

Анна Ильина, музыкальный руководитель детского сада, исполнила танец, в котором рассказала не только о жизни женщин в военное время, но и о своей в том числе. Её муж Никита - моряк, девушке часто подолгу приходится ждать его возвращения домой.

Анна Ильина, МДОУ №93 г. Мурманск: «Хореографическая постановка была поставлена мной. Она о девушке, ждущей мужа с войны. В данном конкурсе я хотела принять участие ещё в прошлом году, но опоздала с приёмом заявок. Так как это большой масштабный конкурс, он региональный, то очень хочется показать своё мастерство, на что мы способны, ведь наш коллектив самый-самый лучший».

Помимо индивидуальных выступлений на творческий конкурс, организованный центром «Лапландия», принимали заявки и от коллективов. Так, на фестиваль приехали сотрудники детского сада из Кандалакши, казалось бы, с уже позабывшимся музыкальным инструментом – ложками.

Алена Карелина, музыкальный руководитель МДОУ №49 коллектив «Улыбка» г. Кандалакша: «Это настолько популярно стало и необычно, что мы решили немного выделиться из своей сферы и сыграть на ложках».

Но одних выступлений мало. В фойе центра развернулась выставка прикладного искусства. Кто-то вяжет, кто-то шьёт или рисует, талантов много, поэтому и номинаций тоже.

Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации «Профсоюз работников народного образования и науки РФ»: «Традиционно уже более 20 лет Мурманская областная организация профсоюзов проводит творческий фестиваль, который, прежде всего, нацелен на реализацию творческих инициатив, творческих талантов наших педагогов».

Фестиваль этого года посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому все работы на конкурсе, а их представлено более 400, связаны с этой знаменательной датой.