Более 41 тысячи северян приняли участие в проекте «Витаминизация», который стартовал в начале этого года по инициативе Андрея Чибиса
Среди возрастных категорий наибольший интерес к проекту проявили две категории - в возрасте от 30 до 34 лет и старше 65. Самые пассивные – жители до 20 лет.
Самые востребованные пункты витаминизации в Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Североморске и в Мурманске. В совокупности в этих населённых пунктах прошли исследование более 21 тысячи человек, из них более 18 тысяч получили препарат.
Напомним, что проект будет работать до конца года. Сейчас действует летнее расписание: в субботу и воскресенье - с 12.00 до 16.00. Пятница – нерабочий день.
Графики каждого пункта витаминизации размещены в госпаблике регионального Минздрава.
Проверить уровень содержания витамина D в организме может каждый желающий старше 18 лет. Дефицит витамина влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также вызывает обострение многих хронических заболеваний.