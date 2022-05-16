Более 50 военнослужащих армейского корпуса Северного флота подтвердили классную квалификацию

Экзамен, который сдали все категории военнослужащих по контракту от рядового до офицера, состоял из практической и теоретической частей. Помимо этого, оценивался уровень профессиональных навыков и умений.

Военнослужащие показали мастерство в обращении с оружием и техникой, выполнили нормативы по стрельбе и физической подготовке. Офицеры продемонстрировали навыки управления подчиненными подразделениями в бою.

Присвоенная классная квалификации даёт военнослужащим право на получение ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой воинской должности от 5 до 30 процентов.