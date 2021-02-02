Более 500 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады принимают участие в зимних учениях

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота приступили к вождению боевых машин по сложному рельефу.

Основные практические элементы, которые отрабатывают водители и механики, это подготовка техники к броску, навыки движения в составе подразделения.

Командиры совершенствуют приём и передачу сигналов по управлению колонной, действия при налёте авиации противника, а также преодоление условно заражённых участков местности.

Военнослужащие на колёсной и гусеничной технике учатся преодолевать труднопроходимые заснеженные участки местности с препятствиями. Для создания эффекта ведения боевых действий, используются пиротехника, дымовые гранаты и холостые патроны. В занятиях задействовано более 500 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады.