Более 500 яиц! Традиционный бой куриными яйцами на Пасху выходит на новый уровень

В Мурманске прошёл турнир, посвящённый празднику Светлой Пасхи.

В Мурманске широко отметили Пасху. Команда редакции «Радио Рекорд» уже в третий раз устроила в торговом центре «Плазма» турнир по битью яиц «Egg fighting championship».

64 участника, импровизированный ринг, профессиональный ведущий боев без правил и более пятисот яиц - масштаб турнира растёт с каждым годом.

Оксана Кузьмина, продюсер медиахолдинга «Регион Медиа»: «Участники самостоятельно готовили ярда для ударов. Мы их так называем. Украшали, наряжали, варили, красили. В любой технике можно было их делать. Единственное условие - нельзя было более 40 процентов поверхности яйца чем-либо залепливать, место удара должно было свободным от каких-либо украшений».

Цель состязания - сохранить куриные яйца в целости и сохранности на протяжении нескольких раундов и дойти до финала.

Никита Новиков, победитель «Egg fighting championship» 2023 года: «Честно говоря, в прошлый раз была просто неожиданность. И я очень хотел заработать пояс не для себя, а для своей младшей сестры».

Турнир настолько полюбился северянам, что к нему подключаются семьи. Мурманчане не только заранее красят и готовят яйца, но и выбирают стратегию борьбы. Именно таким образом родственницы Анастасия и Екатерина дошли до финала.

Анастасия Дегтяр, финалистка «Egg fighting championship» 2024 года: «Накрасили норму, освятили всё. Готовились с искренними намерениями к участию, а получилась победа».

Но главный победитель был только один. Чуть больше везения в этот день было на стороне Екатерины.

Екатерина Комарова, победительница «Egg fighting championship» 2024 года: «Это круто на самом деле. Слышала до этого, что тоже был розыгрыш, но не получилось. Решили в этот раз спонтанно, зарегистрировались, пришли и выиграли!».

Победительница получила денежный приз и пояс чемпиона «ЕФСи». А всем остальным участникам достались памятные подарки.