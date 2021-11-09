День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.21 19:30
Более 540 тысяч северян прошли перепись населения
Пройти перепись можно разными способами, в том числе и на одном из стационарных участков или в МФЦ.
Найти ближайший пункт можно на официальном сайте администрации города Мурманска. Специалист на месте поможет заполнить анкету. Вся процедура займет около 20 минут.
Масштабный соцопрос поможет выяснить, сколько людей проживает в регионе, какое у них образование, есть ли дети, в каких домах и квартирах они живут. При этом спрашивать о размере дохода и паспортные данные не будут.
Как правило на стационарные участки приходят представители старшего поколения.
Вероника Каминская, заместитель начальника отдела сводных статистических работ Мурманскстата: «Сейчас переписались 540 тысяч человек, 198 тысяч из них на портале госуслуг».
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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