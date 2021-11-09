Более 540 тысяч северян прошли перепись населения

Пройти перепись можно разными способами, в том числе и на одном из стационарных участков или в МФЦ.

Найти ближайший пункт можно на официальном сайте администрации города Мурманска. Специалист на месте поможет заполнить анкету. Вся процедура займет около 20 минут.

Масштабный соцопрос поможет выяснить, сколько людей проживает в регионе, какое у них образование, есть ли дети, в каких домах и квартирах они живут. При этом спрашивать о размере дохода и паспортные данные не будут.

Как правило на стационарные участки приходят представители старшего поколения.

Вероника Каминская, заместитель начальника отдела сводных статистических работ Мурманскстата: «Сейчас переписались 540 тысяч человек, 198 тысяч из них на портале госуслуг».