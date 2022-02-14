Более 58 кг наркотиков пытались провезти в Мурманск

Полицейские задержали жителя областного центра, 1982 года рождения. Его подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Нарушитель закона пытался ввезти в Мурманск из другого региона крупную партию запрещенных веществ. Он планировал их перепродать, сообщают правоохранители.

Из тайников в салоне его автомобиля полицейские извлекли 59 пакетов с порошкообразным веществом. Изъятыми наркотиками оказались более 58 килограммов амфетамина и более 200 граммов кокаина.

Наталья Колбушкова, врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «Следователями Следственного управления УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».